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جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب مستلزمات طبية ومنشطات جنسية

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:18 م
جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب مستلزمات طبية ومنشطات جنسية المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من المستلزمات الطبية والمنشطات الجنسية والمشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وتعديلاته.
 
 
ففى المحاولة الأولى تم ضبط 84 أنبوبة قسطرة للمعدة تستخدم فى العمليات الجراحية الخاصة بتدبيس المعدة والتخسيس مع راكب مصرى قادم من تركيا.
 
 
وفى المحاولة الثانية تم ضبط 3 كيلو جرام من المشغولات الفضية وحوالى 24 كجم من الشيكولاتة الخاصة بالجنس مع راكب مصرى قادم من تركيا أيضا.
 
 
شارك فى الضبط رامى مروان وراضى مجدى وعاصم بدوي ووليد الهوارى ومحمود صبرى ومحمد جابر ومحمد ابو بكر مأمورى جمارك المطار تحت إشراف جابر موسى نائب مدير جمارك المطار بحضور نبيل شهاب مدير إدارة الأمن الجمركى وهانى عبد الحافظ رئيس قسم الأمن.
 
 
قرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام جمرك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 12 و13 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 

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