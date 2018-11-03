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جامعة الأزهر تغلق البوابات الرئيسية على طريق النصر بسبب الحوادث

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:20 م
جامعة الأزهر تغلق البوابات الرئيسية على طريق النصر بسبب الحوادث الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أعربت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، عن بالغ حزنها لوفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة.

وقال بيان المركز الإعلامى: إن إدارة الجامعة قررت إغلاق البوابات الرئيسية على طريق النصر اعتبارا من اليوم على أن يتم الاقتصار فى دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على "بوابة تربية الجديدة" بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من "بوابة كلية طب" و"بوابة كلية الزراعة".

وأضاف البيان أن الجامعة تقوم حاليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومدرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة لاتخاذ إجراءات فورية لتأمين عبور الطريق أمام "بوابة كلية التربية".

وتهيب إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب والعاملين المترددين عليها بعدم استخدام طريق النصر فى الدخول أو الخروج من الجامعة والاقتصار على "بوابة التربية الجديدة" بطريق المخيم الدائم والأبواب الجانبية للجامعة.

 


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