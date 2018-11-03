video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد سائق توك توك بإمبابة

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:30 م
تشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد سائق توك توك بإمبابة جثة - أرشيفية
كتب ــ سليم على
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة عامل، لقي مصرعه طعنا على يد سائق توك توك فى إمبابة، والتصريح بدفن الجثة، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى  قسم شرطة إمبابة، بلاغا من الأهالي  يفيد بوقوع مشاجرة بين سائق توك توك واخر، وقيام أحدهم بطعن الأخر ، على الفور انتقل ضباط القسم لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر يدعى " محمد " ومصاب بطعنة نافذة بالصدر .

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية  نشبت بين المتهم سائق التوك توك، وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب قيمة أجرة التوصيل، قام على إثرها المتهم  بتسديد طعنة بسلاح أبيض المجنى عليه أودت بحياته، وفر هاربا وتمكنت قوة أمنية من  ضبط المتهم والسلاح المستخدمة في الجريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتهمون بالشروع فى سرقة "توك توك" بكرداسة: "هددنا سائقه بالسلاح"

عقوبه القتل العمد

إمبابة

نيابه امبابه

قسم إمبابة




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة