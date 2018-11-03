تشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد سائق توك توك بإمبابة

كتب ــ سليم على

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة عامل، لقي مصرعه طعنا على يد سائق توك توك فى إمبابة، والتصريح بدفن الجثة، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين سائق توك توك واخر، وقيام أحدهم بطعن الأخر ، على الفور انتقل ضباط القسم لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر يدعى " محمد " ومصاب بطعنة نافذة بالصدر .

وأشارت التحقيقات إلى أنه بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم سائق التوك توك، وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب قيمة أجرة التوصيل، قام على إثرها المتهم بتسديد طعنة بسلاح أبيض المجنى عليه أودت بحياته، وفر هاربا وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدمة في الجريمة.