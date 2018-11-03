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ترامب يشكر ميلانيا على تحمله والبقاء معه

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:32 ص
ترامب يشكر ميلانيا على تحمله والبقاء معه ترامب وميلانيا
كتبت - سالى حسام
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وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشكر لزوجته ميلانيا لكونها تتحمل البقاء معه على حد قوله.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" قدم ترامب لفتة رومانسية لزوجته يعرب فيها عن تعاطفه معها خلال تجمع انتخابى فى ولاية إنديانا، قائلا إنه ليس من السهل عليها أن تكون السيدة الأولى لأمريكا بينما هى متزوجة منه.
 
وتعد تلك ثانى مرة يمدح فيها ترامب زوجته أمام مؤيديه بعدما قال عبارات مشابهة فى ويست فيرجينيا الشهر الماضى، وقال "إنها رائعة، سيدة أولى رائعة، ومتزوجة منى وهذا ليس سهلا".
 
وكان ترامب تحدث سابقا عن العبء الذى تتحمله زوجات رؤساء أمريكا حيث لا يتلقين راتبا ولا توجد مهمة محددة يقمن بها.
 
ويأتى ذلك وسط تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على أخبار الممثلة الإباحية ستورمى دانيلز التى قالت إنها كانت على علاقة بترامب فى 2006، الأمر الذى ينكره الرئيس الأمريكى وكان فاز مؤخرا بدعوى قضائية يتهم فيها دانيلز بالعمل على تشويه سمعته.
 

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