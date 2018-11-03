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تجديد حبس عضو بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:34 م
تجديد حبس عضو بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى التراس اهلاوى -ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عضو أعضاء ألتراس الأهلى 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

 

ووجهت النيابة فى القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، للمتهم عبد الرحمن السيد صابر اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة، وحددت جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبس المتهمين. 

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات. 

 

 


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