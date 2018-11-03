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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة المطار" لـ8 يناير لاستمرار المرافعة

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:15 م
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة المطار" لـ8 يناير لاستمرار المرافعة رشوة - أرشيفيه
كتب عبد الله محمود
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قررت الدائرة الخامسة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة رائد شرطة -مدير أمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى السابق- و6 آخرين، لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المطار"، لجلسة 8 يناير المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن وأحمد هارون وأحمد عبد المنعم.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول أحالت المتهمين وهم "محمد. أ" رائد شرطة، و"تامر. ح" صيدلي و"إيهاب. ف" مدير إداري بصيدلية، و"عماد. س" مداير إداري بصيدلية، و"نرمين. أ"، موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار "هاربة "، و"جورج. ا"، موظف بمكتب عقارات أرماني الجنسية من أصل سوري "هارب"، والباقون محبوسون على ذمة القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أول فبراير 2018 حيث أخذ المتهم الأول من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمريرة حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية بالمطار لتسليمها للمتهم الثاني بصالة السفر دون أن يتم تفتيش تلك الحقيبة.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الخامسة تهمة التوسط في جريمة الرشوة، كما نسبت النيابة للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته أن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

 


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