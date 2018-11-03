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برلمانى أيرلندى: تشديد الحدود فى اتفاق "بريكست" يهدد أمن البلاد

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:39 م
برلمانى أيرلندى: تشديد الحدود فى اتفاق "بريكست" يهدد أمن البلاد الرئيس الإيرلندى
بلفاست (أ ش أ)
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حذر رئيس لجنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى البرلمان الأيرلندى نيل ريتشموند، اليوم السبت، مؤيدى الخروج من أن تشديد الحدود سيشكل تهديدًا على الأمن فى أيرلندا الشمالية.

وقال ريتشموند عضو مجلس الشيوخ الأيرلندى (سيناد) - وفقا لصحيفة (بلفاست تليجراف) الأيرلندية - إن التوصل إلى اتفاق تجارى عبر الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) باستخدام النُظم القائمة كان أمرا غير مجد تماماً.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريتشموند دخل فى مشادة كلامية مع عضو البرلمان عن حزب المحافظين أوين باترسون بعد أن قال الأخير إن "مسألة الحدود يمكن أن يتم حلها باستخدام الأنظمة العملية القائمة".

وكان نائب رئيس الوزراء الأيرلندى سيمون كوفنى قد صرح أمس بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست قد يكون بحلول نهاية نوفمبر الجارى، وذلك بعد تقارير قادمة من دبلن أشارت إلى أن الاتفاق الحالى يضم اتحادًا جمركيًا كاملاً للمملكة المتحدة فى اتفاقية الانسحاب بالإضافة إلى دعم منفصل إلى أيرلندا الشمالية.

 


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