برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

كتب هيثم سلامة

أعلنت شركة برزنتيشن سبورت، دعم رحلة تشجيع النادى الأهلى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بألف جنيه، لتصبح سعر الرحلة 5980 بدلا من 6980.

وكتبت شركة برزنتيشن سبورت، عبر حسابها الرسمى على تويتر، "محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن يقرر دعم رحلة الشركة إلى رادس لتشجيع النادى الأهلى فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا لتصبح سعر الرحلة 5980 بدلا من 6980".

وقال محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن عبر تويتر:"معلش الحسابات التجارية صعب التعامل معها عاطفياً .. بمناسبة نتيجة اليوم .. ١٠٠٠ جنيه من حسابى الشخصى فى برزنتيشن، دعم لكل مشجع حيسافر تونس حتى اللى دفعوا كمان .. معلش ببوظ لكم شغلكم يا رجالة برزنتيشن".



