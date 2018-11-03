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بالصور .. نجوم الغناء يحيون حفل زفاف كريمة المستشار طاهر الخولى

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:39 م
بالصور .. نجوم الغناء يحيون حفل زفاف كريمة المستشار طاهر الخولى المستشار طاهر الخولى وكريمته العروس
كتب محمود الضبع - تصوير سعودى محمود
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فى حفل عائلى بهيج جمع الأهل والأصدقاء والأحباب احتفل فيه المحامى الكبير المستشار طاهر الخولى والسيدة حرمه حنان محجوب بزفاف كريمتهما الآنسة نورهان على وليد سكجها نجل الدكتور أسامة سكجها والسيدة حرمة نها نصران بإحدى الفنادق الكبرى.

وأحيا الحفل الفنان الكبير عمرو دياب والمطرب اللبنانى رامى عياش وإحدى الفرق الروسية التى قامت بتقديم عدة استعرضات أبهرت للحضور.

وحضر الحفل نخبة المجتمع من كبار رجال القضاء المصرى على رأسهم المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

كما حضر الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق ومن رجال الأعمال أحمد أبوهشيمة وجلال الزوربا ورجل الأعمال محمد الأمين وصلاح وتوفيق دياب وأشرف شيحة وإيهاب عميرة وجمال الجارحى ومحمود بركة وأحمد البستانى ويحيى البستانى.

ومن الإعلاميين، الإعلامية شريهان أبوالحسن والإعلامى الكبير خالد أبوبكر والدكتور عمرو الليثى ولميس الحديدى ومجدى الجلاد وأحمد المسلمانى وسهير جودة والكاتب الصحفى باليوم السابع محمود الضبع.

ومن الفنانين ومشاهير المجتمع الفنانة الكبيرة ليلى علوى والمخرج خالد يوسف ودينا الشربينى وخالد سليم وزوجته ومحمد الشقنقيرى وشريف سلامة وزوجته وداليا مصطفى وزوجة الفنان هانى شاكر.

وساد جو من الحب والسعادة والفرح بين جميع الحضور احتفالاً بالعروسين حتى الساعات الأولى من الصباح.

 

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