بالتزامن مع افتتاح منتدى شباب العالم.. المشاركون يرسمون أحلامهم

غرد المشاركون فى منتدى شباب العالم 2018، عبر هاشتاج #WorldYouthForum" عبر موقع تويتر، فى الجلسة الافتتاحية، رافعين أعلام بلادهم وسط جو من البهجة للشباب المشاركين من مختلف دول العالم.

وقالت كريستين أبادور، من جمهورية موريشيو، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ :"لقد ذهب شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ فى مصر، لأجل منتدى شباب العالم، لمحة من مراسم الافتتاح حيث يلوح المشاركين بأعلام جميع الدول هنا على الهواء".

The youth of the world have descended upon Sharm El Sheik, Egypt, for the #WorldYouthForum! A glimpse of the opening ceremony where flags of all nations being represented here are being proudly waved in the air! Amazing vibe! pic.twitter.com/nidY3GaPCB