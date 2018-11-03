بالتزامن مع افتتاح منتدى شباب العالم.. المشاركون يرسمون أحلامهم

كتب هيثم سلامة

غرد المشاركون فى منتدى شباب العالم 2018، عبر هاشتاج #WorldYouthForum" عبر موقع تويتر، فى الجلسة الافتتاحية، رافعين أعلام بلادهم وسط جو من البهجة للشباب المشاركين من مختلف دول العالم.

وقالت كريستين أبادور، من جمهورية موريشيو، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ :"لقد ذهب شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ فى مصر، لأجل منتدى شباب العالم، لمحة من مراسم الافتتاح حيث يلوح المشاركين بأعلام جميع الدول هنا على الهواء".

The youth of the world have descended upon Sharm El Sheik, Egypt, for the #WorldYouthForum! A glimpse of the opening ceremony where flags of all nations being represented here are being proudly waved in the air! Amazing vibe! pic.twitter.com/nidY3GaPCB — Krishnee Appadoo (@Krishnee12) ٣ نوفمبر ٢٠١٨

وغردت ستلا بول، خلال مشاركتها فى المؤتمر، قائلة "في منتدى الشباب العالمى هذا العام، تعتبر أفريقيا واحدة من المواضيع الرئيسية، نأمل أن نسمع بعض أصوات الشباب الأفريقى القوى".

فيدي داخل القاعة

The youth of the world have descended upon Sharm El Sheik, Egypt, for the #WorldYouthForum! A glimpse of the opening ceremony where flags of all nations being represented here are being proudly waved in the air! Amazing vibe! pic.twitter.com/nidY3GaPCB — Krishnee Appadoo (@Krishnee12) November 3, 2018

وقال صلاح الشامى، أحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، عبر الهاشتاج :" إن مصر هى أرض الحضارة والسلام.. تحيا مصر".





وعبرت أسما رؤوف، خبيرة السياحة، عن الأجواء فى الجلسة الافتتاحية فى منتدى شباب العالم، قائلة:" اجواء جميلة وسط شباب العالم ".



























