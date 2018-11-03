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بالتزامن مع افتتاح منتدى شباب العالم.. المشاركون يرسمون أحلامهم

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:20 م
بالتزامن مع افتتاح منتدى شباب العالم.. المشاركون يرسمون أحلامهم منتدى شباب العالم
كتب هيثم سلامة
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غرد المشاركون فى منتدى شباب العالم 2018، عبر هاشتاج #WorldYouthForum" عبر موقع تويتر، فى الجلسة الافتتاحية، رافعين أعلام بلادهم وسط جو من البهجة للشباب المشاركين من مختلف دول العالم.

وقالت كريستين أبادور، من جمهورية موريشيو، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ :"لقد ذهب شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ فى مصر، لأجل منتدى شباب العالم،  لمحة من مراسم  الافتتاح حيث يلوح المشاركين بأعلام جميع الدول هنا على الهواء".

وغردت ستلا بول، خلال مشاركتها فى المؤتمر، قائلة  "في منتدى الشباب العالمى هذا العام، تعتبر أفريقيا واحدة من المواضيع الرئيسية، نأمل أن نسمع بعض أصوات الشباب الأفريقى القوى".

فيدي داخل القاعة

وقال صلاح الشامى، أحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، عبر الهاشتاج :" إن مصر هى أرض الحضارة والسلام.. تحيا مصر".

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وعبرت أسما رؤوف، خبيرة السياحة، عن الأجواء فى الجلسة الافتتاحية فى منتدى شباب العالم، قائلة:" اجواء جميلة وسط شباب العالم ".

 
 
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