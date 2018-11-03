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انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:46 م
انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي منتدى شباب العالم
كتب إبراهيم حسان
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انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويشارك فى منتدى شباب العالم، الذى تبدأ فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عددا من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

 

ويتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.

 

ويضم برنامج منتدى شباب العالم، أيضا مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.


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