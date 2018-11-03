انطلاق فعاليات معرض إسكندرية الدولى للسياحة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنطلق مساء اليوم السبت فعاليات الملتقى الثانى لمعرض الإسكندرية الدولى للسياحة، تحت شعار "بوابة السياحة على العالم"، بحضور المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وعدد من كبار الشخصيات العامة، بمشاركة 50 شركة من كبرى الشركات العاملة فى القطاع السياحى، برعاية وزارة السياحة.

ويهدف الملتقى إلى إبراز المنتجات السياحية الجديدة لدى شركات السياحة المصرية، والأجنبية، وإتاحة الفرصة أمام العارضين بالترويج لبرامجهم وعروضهم، علاوة على تسليط الضوء على المستجدات التى يشهدها القطاع الخدمى والسياحى حاليا، واستقطاب أكبر عدد من الزوار المصريين والأجانب، واستغلال تواجدهم تحت سقف واحد، والعمل على تنشيط السياحة العربية، والأجنبية، والتكامل السياحى بين الشركات المشاركة، وتعزيز تبادل الاستثمارات بالقطاع السياحى بين الدول، بالإضافة إلى الاستفادة من أصحاب الخبرات بقطاع السفر والسياحة، لإحداث تطور ينعكس بالإيجاب على العاملين بالقطاع السياحى.

من جانبه أشار إسلام السيد، مدير المعرض، إلى النمو والتحسن الذى شهدته الحركة السياحية مؤخرا، موضحا أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لإبراز الإمكانيات التى تتمتع بها كل شركة مشاركة، من خلال عقد حلقات نقاشية واسعة عن المواضيع التى من شأنها الارتقاء بمستوى السياحة، والتعرف على البرامج والعروض التى تقدمها الشركات

وأشار مدير المعرض إلى أهمية وجود مكتبة الإسكندرية، وما تحويه من قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى، مؤكدا أن عددًا كبيرا من المؤتمرات الناجحة تمت إقامتها داخل مكتبة الإسكندرية، وهذا له بعدان الأول تاريخى بأن تقام مؤتمرات فى مكتبة الإسكندرية وما له من دلالة تاريخية تحملها المكتبة منارة العلم عبر مئات السنين، وكذلك جاهزية المكتبة بقاعاتها المتميزة.