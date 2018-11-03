النيابة تستعجل التحريات فى واقعة خطف عاطل لطفل بمدينة السلام

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة السلام، تحريات المباحث، فى واقعة خطف عاطل لطفل بمدينة السلام، لإجبار زوجته على العودة للمنزل.

كانت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد عامر، قد أمرت بحبس المتهم " منصور.ر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف ابن شقيق زوجته لإجبارها على العودة للمنزل.

واعترف المتهم "منصور .م" عاطل 44 سنة، بخطف نجل شقيق زوجته لإجبارها على العودة لمنزل الزوجية من جديد، مؤكدا أنه خطف الطفل لمدة 30 يوما داخل شقة خاصة بصديقه بمنطقة السلام، وهدد زوجته بقتل الطفل حال عدم عودتها للمنزل، لأنه يحبها ولا يريد تركها.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من "مجاهد م"، يتهم فيه زوج شقيقته بخطف نجله محمود 7 سنوات، لإجبارها على العودة له، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة من ضبطه وبحوزته الطفل، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.