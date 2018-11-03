"الناتو": جندى أفغانى هو من أطلق النار على أفراد الخدمة الأمريكيين

(أ ش أ)

أعلنت قوات (الدعم الحازم) التابعة لحلف شمال الأطلنطى (الناتو) فى أفغانستان أن مقتل جندى أمريكى وإصابة آخر على الأراضى الأفغانية فى وقت سابق اليوم السبت، جاء جرّاء إطلاق النار من فرد ينتمى لقوات الأمن الدفاعية الوطنية الأفغانية الحليفة لـ"الناتو" فى أفغانستان.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - التى أوردت النبأ - أن الضحيتين نُقلا إلى من قاعدة (باجرام) الجوية الأفغانية.

ونقلت الشبكة عن نقلا عن بيان أصدرته قوات (الدعم الحازم) القول إن مصابا يتلقى العلاج الطبي، وهو فى حالة مستقرة، لافتا إلى أن اسم العسكرى الآخر القتيل سيُعلن عنه فى غضون 24 ساعة.

وكانت بعثة دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - مقتل جندى أمريكى وإصابة آخر فى هجوم وقع بالعاصمة الأفغانية "كابول".

يُشار إلى أن هذا الهجوم الداخلى يُعد الثالث من نوعه الذى يقع ضد قوات "الناتو" من قِبل القوات الأفغانية الحليفة خلال أقل من شهر.