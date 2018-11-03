المشاركون فى منتدى شباب العالم يعبرون عن انبهارهم بحسن تنظيم حفل الافتتاح

كتب هيثم سلامة

أعرب المشاركين فى مؤتمر شباب العالم 2018، فى مدينة شرم الشيخ، عن انبهارهم بحسن التنظيم والتجمع الرائع فى الجلسة الافتتاحية والعروض المذهلة للشباب المشاركين، وذلك عبر هاشتاج #worldyouthforum الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر.

ونشرت مارتا تريخو، من أسبانيا، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عبر تويتر، صورا من داخل القاعة، قائلة :"من المثير للإعجاب أن نرى الناس من جميع أنحاء العالم معاً فى نفس الوقت وفى مكان واحد".





وعبر ريان، من الولايات المتحدة الأمريكية، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، عن الحفلة الافتتاحية وحسن التنظيم، قائلاً:" حفل افتتاح منتدى شباب العالم 2018، تجمع رائع وجميل".





وغرد جو سينار، من الاتحاد الأوروبى، عن اعجابه الشديد بالحفلة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم خلال مشاركته، قائلاً:"عروض مذهلة فى منتدى شباب العالم".





ونشرت فريهيوت، من أثيوبيا، صورة من حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلة:"سنناقش فى ذلك المحفل السلام و السينما ودورهم فى نمو التنمية"





يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".