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المشاركون فى منتدى شباب العالم يعبرون عن انبهارهم بحسن تنظيم حفل الافتتاح

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:33 م
المشاركون فى منتدى شباب العالم يعبرون عن انبهارهم بحسن تنظيم حفل الافتتاح الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ
كتب هيثم سلامة
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أعرب المشاركين فى مؤتمر شباب العالم 2018، فى مدينة شرم الشيخ، عن انبهارهم بحسن التنظيم والتجمع الرائع فى الجلسة الافتتاحية والعروض المذهلة للشباب المشاركين، وذلك عبر هاشتاج #worldyouthforum الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر.  

ونشرت مارتا تريخو، من أسبانيا، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عبر تويتر، صورا من داخل القاعة، قائلة :"من المثير للإعجاب أن نرى الناس من جميع أنحاء العالم معاً فى نفس الوقت وفى مكان واحد".

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وعبر ريان، من الولايات المتحدة الأمريكية، أحد المشاركين  فى منتدى شباب العالم، عن الحفلة الافتتاحية وحسن التنظيم، قائلاً:" حفل افتتاح منتدى شباب العالم 2018، تجمع رائع وجميل".

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وغرد جو سينار، من الاتحاد الأوروبى، عن اعجابه الشديد بالحفلة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم خلال مشاركته، قائلاً:"عروض مذهلة فى منتدى شباب العالم".

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ونشرت فريهيوت، من أثيوبيا، صورة من حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلة:"سنناقش فى ذلك المحفل السلام و السينما ودورهم  فى نمو التنمية"

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يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

 


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