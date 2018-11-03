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"القوى العاملة" تبدأ غدًا تلقى طلبات راغبى التدريب على "الخدمات البترولية"

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:00 ص
"القوى العاملة" تبدأ غدًا تلقى طلبات راغبى التدريب على "الخدمات البترولية" محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة غدًا الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.


وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التدريب يتم مجانًا لمدة 4 أشهر، فضلاً عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريًا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.
 

ويشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون من خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما فى تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.


وكشف "سعفان" عن أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين فى التدريب من خلال الموقع الالكترونى للوزارة على الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html، أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسى، ومن بطاقة الرقم القومى، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك من بعد غد الأحد وحتى الخميس المقبل، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبى بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.


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