القوات المسلحة العراقية تجرى عمليات واسعة لمطاردة بقايا داعش بالصحراء

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تجرى عمليات واسعة لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابى بالصحراء.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن هناك عمليات أمنية نوعية كبيرة انطلقت فى الصحراء التى تربط ما بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود السورية العراقية.

وأضاف أن القوات العراقية مستمرة بعمليات متابعة وملاحقة ما تبقى من هذه الفلول والعصابات، مؤكدا أن هذه العمليات مدعومة بالجهد الاستخباراتى والطيران العراقى.

وبشأن الحدود العراقية، أشار رسول إلى أن الحدود العراقية السورية أُمنت بشكل تام وأن عملية إجراء التحصينات مستمرة عليها، لافتا إلى أن العمليات التى تجرى الآن فى المناطق الصحراوية تأتى لاقتلاع ما تبقى من الإرهابيين، حيث حاول عدد من عناصر التنظيم الإرهابى وفى عدة مرات القيام بعمليات تسلل من سوريا إلى العراق.