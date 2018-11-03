القبض على عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالزاوية الحمراء

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع منشية الجمل، القبض على "مصطفى م ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزته مفتاح فك، عقب قيامه بسرقة بطارية من داخل السيارة رقم ل هـ م 265 ميكروباص، ملك "صبحى أ ع" 54 سنة، سائق، بأسلوب "الفك" باستخدام الآداة المضبوطة بحوزته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط البطاريات المستولى عليها ، و 2 بطارية أخرى ( جارى الإرشاد عن مالكيها)، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة التى قررت حبسه.