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القبض على عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالزاوية الحمراء

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:21 م
القبض على عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالزاوية الحمراء المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع منشية الجمل، القبض على "مصطفى م ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزته مفتاح فك، عقب قيامه  بسرقة بطارية من داخل السيارة رقم ل هـ م 265 ميكروباص، ملك "صبحى أ ع" 54 سنة، سائق، بأسلوب "الفك" باستخدام الآداة المضبوطة بحوزته.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط البطاريات المستولى عليها ، و 2 بطارية أخرى ( جارى الإرشاد عن مالكيها)، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة التى قررت حبسه.

 


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