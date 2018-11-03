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العراق: قتلة الأقباط فى مصر والأيزيديين والمسيحيين بالعراق لا يمثلون الإسلام

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:11 م
العراق: قتلة الأقباط فى مصر والأيزيديين والمسيحيين بالعراق لا يمثلون الإسلام الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس جهاز الأمن الوطنى بالعراق، قاسم الأعرجى، أن قتلة الأقباط فى مصر والايزيديين والمسيحيين فى العراق لا يمثلون الإسلام بشىء.

ونوه الأعرجى، حسبما نقلت قناة الإخبارية العراقية، إلى أن دين الاسلام دين محبة ووئام، مشددا على أن هؤلاء القتلة يمثلون مذهب التطرف والحقد والكراهية للحياة ويحاولون نشر الظلم والظلام فى المجتمع.

ووجه رسالة إلى القتلة قال فيها: "تبا للقتلة والمجرمين أينما كانوا ولأية جهة ينتمون سواء الذين قتلوا الأطفال بعد خطفهم أو الذين قتلوا كرار نوشى وتارة فارس وجاسم الساعدى وعددا من الناشطين المدنيين"، مشددا على أنه سيأتى اليوم الذى ينالون به جزائهم العادل.

وكان مصدر أمنى أعلن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين فى هجوم استهدف حافلة فى المنيا تقل أقباطا فى محيط دير الأنبا صموئيل.

 


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