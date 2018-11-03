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السودان يزيد دعم الطحين بنسبة 40% لخفض أسعار الخبز

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:08 م
السودان يزيد دعم الطحين بنسبة 40% لخفض أسعار الخبز الرئيس السوداني عمر البشير
(رويترز)
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قالت وزارة المالية اليوم السبت إن السودان زاد دعم الطحين بنسبة 40 فى المئة بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام فى ارتفاع أسعار الخبز وأثار احتجاجات فى الشوارع.

وقال بيان للوزارة إن الحكومة ستنفق 35 مليون جنية سودانى (737 ألف دولار) يوميا بدلا من 25 مليونا.

وأدى قرار خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات نادرة الحدوث فى أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت اسعار الخبز. وقفز التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 66 فى المئة فى أغسطس آب وهو أحد أعلى المستويات فى العالم.

 


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