السكة الحديد: تأخر قطار بضاعة نتيجه اقتحام سيارة ملاكى شريط السكة الحديد بالسويس

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم أنه أثناء مسير قطار رقم 5410 فوارغ بضاعة بين الأدبية والسويس اقتحمت سيارة ملاكى رقم 80276 ط س م شريط السكة من مكان غير معد للعبور تم الاصدام بها وإلقاؤها خارج السكة.

وأكد المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة ان سائق السيارة لم يلتزم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد فى العبور من الأماكن المخصصة للعبور مما تسبب فى إصابة شخصين تم نقلهما بمعرفة الأهالى لمستشفى السويس واستكمل القطار رحلته.

وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرور أثناء عبور شريط السكك الحديدية، مما يتسبب فى تأخر القطارات وهى أسباب لا علاقة للهيئة بها .