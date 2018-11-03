السعودية تنزع 9 آلاف لغم حوثى باليمن خلال شهر

إيمان حنا

تمكن مشروع المملكة العربية السعودية لنزع الألغام باليمن "مسام" والذى تنفذه من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع أكثر من 15 ألفا و 265 لغما متنوعًا تشمل ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في عدد من المحافظات، طبقا لما ورد لوكالة الأنباء اليمينة سبأ.





واستطاع فريق المشروع خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر من نزع 3,185 لغم متنوع ليصل إجمالى ما تم نزعه خلال أكتوبر 8,718 لغم زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يأتي مشروع مسام استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ويهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام ويتم تنفيذه من خلال عدة مراحل هي البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة، وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، والتدريب وتجهيز الفرق المحلية، والقيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام.