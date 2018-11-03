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الزراعة: تحصين 3 ملايين 400 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:43 م
الزراعة: تحصين 3 ملايين 400 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع الدكتورعزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أكد الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى محافظات الجمهورية حتي يوم 31 أكتوبر الماضى، و3 مليون و406 ألف و10 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، لافتا أنه قرر استمرار الحملة حتى 8 نوفمبر المقبل لإعطاء الفرصه للمزراعين لتحصين مواشيهم.
 
من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بهيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات يبذلون جهود مشكورة من أجل تحصين الماشية من منزل للمنزل وأيضا ترقيمها وتسجيلها حتى يكون لدينا معلومات عن حجم الثروة الحيوانية في مصر تساعدنا فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة.
 
وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه يرفع تقريرا يوميا بنتائج الحملة الى د. عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأن الوزير ونائبته يوفران اللقاحات وكل الدعم المطلوب لنجاح الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
 

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