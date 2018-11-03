"الزراعة" برامج إرشادية لمزارعى أشجار الموالح تجنبا لمخاطر ذبابة الفاكهة

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عدة توصيات وبرامج وإرشادات فنية لمزارعى الموالح خلال الشهر الجارى، تجنبا لمخاطر ذبابة الفاكهة.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أنه لابد من الاهتمـــــام بالــــرى وإطــالة الفتــرة بيــن الريــات بما يتــلاءم مـع الظــروف الجوية وطبيعة التربة، وضرورة (الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط).

وعن طرق التسميد، أضاف التقرير، لابد من إضافة 300 كجم سلفــات نشادر أو 200 كجـــم نترات نشــادر للفـــدان + 100 كجـــم ســوبر فـــوسفات كالسيوم + 100 كجم كبريت زراعى.

وأوضح التقرير، أنه هناك عدة توصيات حول برامج مكافحة الآفات فى الموالح الاستمرار فى مقــاومة ذبــابة الفاكهة والبـدء فى مقاومة الحشرات القشرية والبق ألدقيقى باستخدام الزيوت الشتوية واحد المبيدات الموصى بها، إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم³ / 100 لتر ماء.