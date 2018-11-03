الرئيس اللبنانى: خطتنا الاقتصادية ترتكز على القطاعات الإنتاجية

بيروت أ ش أ

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الخطة الاقتصادية الوطنية التى تم وضعها بالتعاون مع مؤسسة (ماكنزي) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية ستعمل على نقل الاقتصاد اللبنانى الريعى إلى اقتصاد يرتكز على القطاعات الإنتاجية

واشار الرئيس اللبنانى خلال استقبالهن لرئيسة منظمة إيكاردا الدولية للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة مارجريت تالتويتز والوفد المرافق لها إلى أن الخطة الاقتصادية الوطنية شاملة وستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فى لبنان.

ولفت إلى أن لبنان يمكنه الاستفادة من جهود منظمة إيكاردا فى المساعدة على تطبيق توصيات مؤسسة ماكنزى فى القطاع الزراعى لاسيما فيما يتعلق بضرورة رفع إنتاجية صغار المزارعين للمحاصيل الحالية من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة وتغيير أنواع البذور.

وأضاف أنه يمكن أيضا الاستفادة من الإمكانيات التصديرية للمزارعين التجاريين من خلال تحصين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى وضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية لما لهما من فوائد اقتصادية واجتماعية خاصة فى مجال خلق فرص عمل للشباب.