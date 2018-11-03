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الرئيس السيسي يفتتح النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:24 م
الرئيس السيسي يفتتح النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه
كتب أيمن رمضان
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ، خلال افتتاح منتدى شباب منتدى شباب العالم.

وبدأ الحفل وسط ابتهاج وفرح شديدين من المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018، ورفع بعض الشباب لافتة كتب عليها "مصر فوق الجميع"، وأخرى "مصر أم الدنيا"، تعبيراً عن حبهم العميق للدولة المصرية، ورفع المشاركون فى المنتدى صور الرئيس عبد الفتاح السيسى والأعلام المصرية فرحاً بانطلاق أعمال المنتدى، وسط ابتهاج شديد من قبل الشباب المشاركين من مختلف دول العالم.

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

 


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