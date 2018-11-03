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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يسقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى بالجوف

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:24 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يسقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى بالجوف الجيش اليمنى
إيمان حنا
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قتل ثمانية من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، اليوم، فى معارك خاضها الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف لدعم الشرعية بجبهة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال عمليات اللواء 122 مشاة العقيد محمد درهم، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني في جبهة حام الأعلى بمديرية المتون، أفشلوا محاولة تسلل لمجموعة من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى مواقع للجيش في جبل الوروري، إلا ان أبطال الجيش أفشلوا المحاولة وتم قتل 8 من عناصر المليشيات وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف العقيد درهم، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة حام الأعلى بالمتون وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.


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