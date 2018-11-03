video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية فى ريف حماة

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:05 م
الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية فى ريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
إضافة تعليق

أحبط الجيش السورى، محاولة تحرك مجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي من خلال توجيه رمايات مركزة على تحركاته.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا اليوم السبت أن الجيش رصد محاولة تسلل مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى "كتائب العزة" من الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم .

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع المجموعة الإرهابية وإيقاع قتلى ومصابين بين أفرادها وفرار من تبقى منهم إلى داخل بلدة اللطامنة.

وتصدى الجيش خلال الأيام الماضية للعديد من محاولات الاعتداء على نقاطها العسكرية من قبل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي الملاصق لريف ادلب والتي تتخذ من أهالى القرى دروعا بشرية فضلا عن استخدامها منازل المواطنين مستودعات لتخزين الأسلحة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات بين الجيش السورى ومسلحين فى منطقة منزوعة السلاح بإدلب

الدفاع الروسية تؤكد استكمال تسليم الجيش السورى منظومات إس 300

ريف حماة

سوريا

الجيش السورى




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة