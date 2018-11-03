الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية فى ريف حماة

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أحبط الجيش السورى، محاولة تحرك مجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي من خلال توجيه رمايات مركزة على تحركاته.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا اليوم السبت أن الجيش رصد محاولة تسلل مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى "كتائب العزة" من الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم .

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع المجموعة الإرهابية وإيقاع قتلى ومصابين بين أفرادها وفرار من تبقى منهم إلى داخل بلدة اللطامنة.

وتصدى الجيش خلال الأيام الماضية للعديد من محاولات الاعتداء على نقاطها العسكرية من قبل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي الملاصق لريف ادلب والتي تتخذ من أهالى القرى دروعا بشرية فضلا عن استخدامها منازل المواطنين مستودعات لتخزين الأسلحة.