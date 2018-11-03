video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الباكستاني: مقتل امرأة إثر إطلاق نار على الحدود مع الهند

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:27 م
الجيش الباكستاني: مقتل امرأة إثر إطلاق نار على الحدود مع الهند العنف فى باكستان
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت العلاقات العامة للجيش الباكستانى اليوم السبت عن مقتل امرأة جرّاء إطلاق نار من قِبل القوات الهندية عبر خط السيطرة الحدودي.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم عن العلاقات العامة للجيش الباكستانى قولها فى بيان لها :"إن عملية إطلاق النار "المتعمدة" من الجانب الهندى استهدفت مدنيين فى قطاع بهيمر على طول خط السيطرة الحدودى بين باكستان والهند".

وأوضحت القناة أن أماً لطفلين قد لاقت مصرعها جراء الحادث.

وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية ردت على حادث إطلاق النار من الجانب الهندي، من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأرقام.. باكستان والهند من أكثر الدول حصولا على تأشيرات العمرة

الجيش الباكستاني

مقتل امرأة

إطلاق نار

الحدود مع الهند

الهند




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة