الثلاثاء.. جلسة طارئة لمجلس جامعة الأزهر لبحث حلول الحد من حوادث الطلاب

كتب لؤى على

دعا الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة لجميع العمداء يوم الثلاثاء بمقر مجلس الجامعة الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمناقشة الحوادث المتكررة لطلاب الجامعة، والنظر فى اتخاذ ما يلزم لوضع حد لتداعيات هذا الموضوع.

وكانت قد أعربت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، عن بالغ حزنها لوفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة.

وقال بيان إن إدارة الجامعة قررت إغلاق البوابات الرئيسية على طريق النصر اعتبارا من اليوم على أن يتم الاقتصار فى دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على بوابة تربية الجديدة بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من بوابة كلية طب وبوابة كلية الزراعة.

وأضاف البيان أن الجامعة تقوم حاليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة لاتخاذ إجراءات فورية لتأمين عبور الطريق أمام بوابة كلية التربية.

وتهيب إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب والعاملين المترددين عليها بعدم استخدام طريق النصر فى الدخول أو الخروج من الجامعة والاقتصار على بوابة التربية الجديدة بطريق المخيم الدائم والأبواب الجانبية للجامعة.