التعليم العالى تعلن إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، تقريراً حول إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى للجامعات العربية لعام 2019.

وأشار التقرير إلى إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى للجامعات العربية لعام 2019، وهى بالترتيب: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة قناة السويس، وجامعة الزقازيق، وجامعة بنها، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، والجامعة البريطانية بمصر، وجامعة بنى سويف، وجامعة كفر الشيخ، والجامعة الألمانية، وجامعة جنوب الوادى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حصلت فى تصنيف QS البريطانى على الترتيب الأول والثانى، فيما يتعلق بالسمعة الأكاديمية وسمعة التوظيف على مستوى العالم العربى.