التعليم العالى تعلن إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، تقريراً حول إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى للجامعات العربية لعام 2019.
وأشار التقرير إلى إدراج 20 جامعة مصرية لأول مرة ضمن تصنيف QS البريطانى للجامعات العربية لعام 2019، وهى بالترتيب: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة قناة السويس، وجامعة الزقازيق، وجامعة بنها، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، والجامعة البريطانية بمصر، وجامعة بنى سويف، وجامعة كفر الشيخ، والجامعة الألمانية، وجامعة جنوب الوادى.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حصلت فى تصنيف QS البريطانى على الترتيب الأول والثانى، فيما يتعلق بالسمعة الأكاديمية وسمعة التوظيف على مستوى العالم العربى.
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بواسطة:
yasser
وهم ومرارة
يجب أن لا تخدنا مثل هذه الاخبار عن جامعاتنا المصرية، فهي في حالة يرثي لها. علي المستوي التعليمي المقررات بالية عفا عليها الزمن وما زالت تدرس في الكليات كأننا في كوكب اخر حيث لم يطرأ عليها تغير إلا القليل وبمجهود فردي وليس مؤسسي. علي مستوي البحث العلمي، أغلب الابحاث المنشورة في مجلات علمية محترمة تم إجراؤها خارج مصر ولم تتم داخل معاملنا بواسطة باحثين سافروا للخارج في مهمات علمية وهذه هي بقعة الضوء الوحيدة في هذا المحور حيث نملك باحثين متميزين ولكن في بيئة علمية غير خصبة.