التخطيط تخاطب أكثر من 90 جهة للترشح لـ"جائزة مصر للتميز الحكومى"

كتب مصطفى عبد التواب

أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من الخطابات لاكثر من 90 جهة حكومية هى جميع الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية وذلك للترشح ل"جائزة مصر للتميز الحكومي" 2018 والتى تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وإيمانا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الاصلاحى الذى تتبناه الدولة وحرصا من وزارة التخطيط على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي.

وأكدت هالة السعيد أن المشاركة فى "جائزة مصر للتميز الحكومي" إجبارية لجميع الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية الحكومية وذلك من أجل العمل على وجود جائزة وطنية للتميز الحكومى ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة، ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

كما أوضحت وزيرة التخطيط، أنه يمكن الترشح حاليا للجائزة بدءا من نوفمبر الحالى حتى نهاية ديسمبر 2018، على أن يستمر المعهد القومى للإدارة أحد الأذرع الإدارية والتدريبية لوزارة التخطيط والذى يقوم بتنفيذ وإدارة مسابقات"جائزة مصر للتميز الحكومي" لعام 2018، فى تقديم مجموعة من جلسات وبرامج التوعية بالوزارات والمحافظات والجامعات للتعريف بالمسابقة وكيفية تأهيل المؤسسات والأفراد للإشتراك بها، وهى الجلسات التى بدأها المعهد القومى للإدارة فى منتصف أكتوبر الماضى على أن تستكمل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة، أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى خمس جوائز رئيسية هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والابداع، جميعها تأتى فى ضوء خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والتى تقتضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحوكمة يساهم بدوره فى تحقيق التنمية و رضاء المواطن.

كما أكدت هالة السعيد أنه يلى مرحلة الترشيح تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للقيادات، وتدريب المؤسسات على التقدم للمسابقة، ثم مرحلة تقيييم للمتسابقين طبقاً لشروط كل مسابقة واستبعاد المؤسسات والأفراد التى لا تنـطبق عــليها الشروط، مضيفة أنه من المقرر عرض نتيجة المسابقات بعد ذلك على اللجنة العليا فى سبتمبر 2019، ثم إعلان الفائزين فى مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومى" فى الاحتفالية المقرر إقامتها فى أكتوبر 2019.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد اطلقت الموقع الالكترونى لجائزة مصر للتميز الحكومى www.egea.gov.eg والذى يضم شروط ومعايير الترشح، وذلك تزامنا مع فعاليات "مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018" الذى عقدته وزارة التخطيط بالقاهرة فى الفترة من 3 إلى 4 يوليو الماضى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وبدعم وشراكة إماراتية، وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وأكثر من 2500 مسؤول حكومى مصرى واماراتى.