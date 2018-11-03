"البطولة فى رادس".. مواقع التواصل فى مصر تكتسى بعلم الأهلى

كتب هيثم سلامة – محمد مصطفى

غرد العديد من رواد موقع تويتر، عبر هاشتاجات تصدرت قائمة الأكثر تداولا، بعد فوز النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، على الترجى التونسى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا .

دورى أبطال أفريقيا.. البطولة فى رادس

تنوعت التغريدات عبر تويتر والتى من أبرزها، تغريدة محمود مصطفى الرشيدى، قائلاً:"مبروك لكل جماهير النادى الأهلي الفوز المستحق على الترجى التونسى بثلاثية الأهلى يضع يده الأولى على الكأس الغالية واليد الثانية سيضعها فى تونس بإذن الله"، وأضافت دنيا:"يبـقى الأهلى الأسد الذى لن يتنازل أبدا عن عرشـه"، وغردت زهرة :"التاسعة يا أهلى إن شاء الله العبوا برجولة رداس فيه البطوله".

تألق وليد سليمان

وحلق وليد سليمان، فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر بعد تألقه اليوم، فقالت ميرا:"من كتر ما بتكلم عن وليد سليمان، مَبلاقيش كلام ٱكتبه تانى ولا حاجه تعبر عن حبى واحترامى للشخص ده مبسوطه جداً إنه أبتدى يأخد حقه فى الإشادة فـِ الميديا والإعلام . وٱخيراً نعطى قيمة لمن يسـتحقها"، وغرد إكرام:" حد يشوفلنا اللى وليد سليمان بيقوله قبل الضربات الثابتة دى عشان اقوله قبل الامتحان بقى الحاوى لدينا لا خوف علينا".

مشاركة صلاح محسن

وطالبت الجماهمير الإهلاوية بمشاركه صلاح محسن فى مباراة النهائى فى دارس أمام الترجى التونيسى، قالت بسنت:" الاداء لازم يبقى أحسن فى رادس وقلت كارتيرون جى وهيعتمد على صلاح محسن أكتر من كده مش عارفه تطنيشه سببه ايه اتهرينا عند من المدربين و فى الأخر احنا اللى بيتحرق دمنا"، وأضافت ندى:"مش عارفه كارتيرون معملش ليه التبديل التالت و نزل صلاح محسن مش فاهمه كان مقعده جنبه ليه!".

وعلى صعيد متصل هنأ العيديد من مشاهير الرياضة والفن، النادى الأهلى على فوزه الذى حققه مساء أمس الجمعة فى استاد برج العرب.

قال المعلق الرياضى، على محمد على " الأهلي يقترب من اللقب التاسع لدوري الابطال بفوز مستحق للأفضل ١/٣ وتألق وليد سليمان والكواليني .مبروك للاهلي وجماهيره وسط احزان حادث المنيا وخالص العزاء للضحايا وذويهم .

ومن جانبه قال لاعب الأهلى السابق إسلام الشاطر " نتيجه جيده للنادي الاهلي ولكن يظل الحسم في رادس " وقال محمد ناجى جدو " النهائى لم ينتهى بعد

الأهلى لم يتوج بعد، لكن لاعبى الأهلي قدها فى رادس ان شاء الله"



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اسلام الشاطر



على محمد على



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