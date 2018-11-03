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السبت، 03 نوفمبر 2018 03:20 م
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اسعار الفاكهة اليوم السبت 3-11-2018

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:30 ص
اسعار الفاكهة اليوم السبت 3-11-2018 الفاكهة
أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة، اليوم السبت 3 نوفمبر فى سوق العبور، حيث بلغ سعر البرتقال أبو سرة من 2-4 جنيهات.
 
وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدى من 3 - 3.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البرتقال السكرى إلى 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر اليوسفى من 2 إلى 5 جنيهات.
 
وبلغ سعر كيلو التين البرشومى من 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر من 4 إلى 5 جنيهات، ووصل سعر الجريب فروت من 3 إلى 5 جنيهات.
 
بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو. 
 
وبلغ سعر المانجو فى من 30-50 جنيها، ووصل سعر المانجو العويس من 30-40 جنيها ، وسعر الكاكا من 5-18 جنيها ، فى حبت بلغ سعر الكانتلوب من 3-5 جنيها ، والخوخ المستورد بلغ 22 جنيها. 
 
 

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