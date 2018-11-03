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اسعار السمك اليوم السبت 3-11-2018

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:31 م
اسعار السمك اليوم السبت 3-11-2018 السمك
أسماء أمين
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شهدت اسعار السمك اليوم السبت 3 نوفمبر  استقرار بسوق العبور ، حيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 إلى 27 حسب النوع والحجم، وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.
 
ووصل سعر سمك التعابين من 40 إلى 140 جنيها ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض جنيها بحيث تراوح سعره ما بين 28إلى 34جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.
 
وارتفع سعر المكرونة السويسى جنيهات بحيث بلغ من  من 60 إلى 76 جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى  من 34إلى 40 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المرجان ما بين 22 إلى 41 جنيها.
 
ووصل سعر الجمبرى من 125 إلى 325 جنيها حسب النوع والحجم، فى حين ارتفع سعر الجمبرى الجامبو 10 جنيهات، بحيث بلغ سعره  من 360 إلى 420 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى المجمد من 85 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 125 جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 29 إلى 35 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.
 
 

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