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استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء"

السبت، 03 نوفمبر 2018 04:00 ص
استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" أحمد دومة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 

 


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