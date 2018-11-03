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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-11-2018

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:57 ص
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-11-2018 الحديد
أسماء أمين
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استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 نوفمبر بحيث بلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 1000 – 1050 جنيها للطن للبيع للمستهلك.
 
وبلغ سعر الأسمنت التجارى ما بين 980 – 1020 جنيها للطن، فى حين تعد أسعار مصانع الخدمة الوطنية الأقل سعرا بحوالى 900 جنيه للطن.
 
واستقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت 3 نوفمبر مع إعلان غالبية المصانع لأسعار تداول منتجاتها خلال شهر نوفمبر الجارى،
وبلغ سعر حديد  عز  12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعة بيشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.
 
وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب  عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها سعر، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
 
يذكر أن هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة ١٥%.
 
 

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