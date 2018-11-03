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استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته فى حرب غزة 2014

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:02 ص
استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته فى حرب غزة 2014 تشييع جثمان شهيد
أ ش أ
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استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014.

وأكد مصدر طبى فلسطينى إن الطفل محمد الريفى استشهد صباح اليوم، بعد 4 سنوات من العلاج قضاها فى مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وأضاف المصدر أن الطفل الريفى كان قد تعرض لإصابة خطيرة في الفقرات العنقية وكان مصابا بشلل رباعي ويتنفس على جهاز اصطناعي منذ أكثر من 4 أعوام، نتيجة تعرضه للإصابة بعد قصف صاروخي استهدف منزل عائلته في حي التفاح شرق مدينة غزة.

يذكر أن والده وشقيقه و4 من أبناء عمومته استشهدوا وقتها إثر القصف الإسرائيلي لمنزلهم عام 2014.

 


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