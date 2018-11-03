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اختيار مختار أبو الفتوح نائبا للاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:21 م
اختيار مختار أبو الفتوح نائبا للاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة مختار أبو الفتوح نائبا للإتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن الاتحاد العام لاتحاد عمال مصر، قائمة مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة للدورة النقابية 2018 – 2022.
 
 
وتم اختيار مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، نائبا لرئيس الاتحاد المحلى لمحافظة الجيزة.
 
 
من جانبه، أكد مختار أبو الفتوح، أن الاتحاد سيركز فى الفترة القادمة على الوقوف مع الدولة لدعم الإنتاج ورفع كفاءته، وذلك فى إطار دعم خطة الرئيس السيسى للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى وضع حقوق العمال على رأس أولويات العمل بشكل عام.
 
قائمة الإتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة
قائمة الإتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة

 


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