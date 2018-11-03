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اتحاد الغرف السياحية ينتظر قرار الوزيرة بتعيين الأعضاء الجدد

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:00 ص
اتحاد الغرف السياحية ينتظر قرار الوزيرة بتعيين الأعضاء الجدد د. رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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بعد انتهاء انتخابات مجالس إدارات الغرف الخمس فى اتحاد الغرف السياحية، من المنتظر أن تصدر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارًا لتعيين 4 أعضاء بمجالس الإدارات الخمس لبدء عملها، وذلك وفقًا للائحة.

 

وسيصدر القرار بتعيين 4 من أعضاء الجمعية العمومية فى مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس "شركات السياحة، والمنشآت السياحية، والفندقية، والسلع السياحية، والغوص، والأنشطة البحرية"، ليكتمل أعضاء المجلس إلى 12 عضوًا، بعد أن جرى انتخاب 8 أعضاء الأربعاء الماضى.

 

وأوضح أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة الشركات المنتخب لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جلسة إجراءات لانتخاب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وأمين الصندوق ورؤساء اللجان، عبرالاقتراع السرى، ولكن تلك الجلسة تتم بعد أن تحدد وزيرة السياحة الأعضاء المعينيين من كل غرفة من الغرف الخمس للاتحاد.


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وزارة السياحة

اتحاد الغرف السياحية

تنشيط السياحة

رانيا المشاط




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