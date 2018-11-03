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إيقاف طبيب تخدير بمستشفى عن العمل وإحالته للنيابة العامة بكفر الشيخ

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:08 م
إيقاف طبيب تخدير بمستشفى عن العمل وإحالته للنيابة العامة بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ  كفرالشيخ، القرار رقم 18039 لسنة 2018 بوقف الطبيب "ع. ر. ع. ع" طبيب التخدير بمستشفى فوة للتامين الصحى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى فرع كفرالشيخ احتياطياً وبحد أقصى ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجرة طوال مدة الوقف أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة والنيابة الادارية بفوة أى الأجلين أقرب وذلك لما نسب إليه من مخلفات وإعطاء المواطنة " د.م.م" أمبول كابرون بدلاً من أمبول ماركين كمخدر نصفى مما ترتب عليه تحويلها إلى مستشفى أدفينا بمحافظة البحيرة بناءً على الشكوى المقدمة من المواطن "م.ح.س" زوج المريضة.
 
 
وكلف محافظ كفر الشيخ، بإحالة الأوراق إلى المحامى العام لنيابات كفرالشيخ، كما تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية بفوة لإجراء التحقيقات اللازمة، وعلى هيئة التأمين الصحى فرع كفرالشيخ إخطار المحكمة التأديبية المختصة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة بحالة الوقف لاتخاذ الإجراءات.
 
 

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