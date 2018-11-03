video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 700 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 98 محضرا متنوعا فى حملة بالحامول بكفر الشيخ

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:50 م
إعدام 700 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 98 محضرا متنوعا فى حملة بالحامول بكفر الشيخ لحوم فاسدة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إعدام 700 كيلو حوم ودواجن ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 98 محضراً متنوعاً بالحملة المشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة المعنية.

 

جاء ذلك من خلال تشكيل لجنة خماسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز والمدينة والتى ضمت الشئون القانونية، مدير الإدارة البيطرية، مدير إدارة تموين الحامول، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية، مندوب من مركز الشرطة، مدير الإدارة الصحية أو من ينوب عنهم، حيث قامت اللجنة بضبط وإعدام 359 كجم لحوم ودواجن ومشتقاتها، وإعدام 225 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وإعدام 109 كيلو خضراوات وفاكهة فاسدة، كما حرزت 22 لحوم ومواد غذائية على ذمة محاضر جنح أمن دولة، وسحب 58 عينات مواد غذائية وإرسالها للتحليل بالمعمل الإقليمى بكفر الشيخ للصلاحية من عدمة، وتم تحرير 28 محضر تموين، و63 محضر صحة، و7 محاضر بيئة.

 

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر للقائمين على الحملة، مكلفاً بتكثيف الدور الرقابى على الأسواق ومراجعة جودة وصلاحية السلع الغذائية والاستهلاكية، والالتزام بالأسعار وإعلانها بأماكن واضحة بالمحال التجارية ومواجهة التجار المحتكرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط لحوم فاسدة خلال حملة بيطرية بالأميرية

كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ

إعدام

أمن الدولة

معمل اقليمي

محال تجارية

لحوم




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة