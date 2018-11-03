إعدام 700 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 98 محضرا متنوعا فى حملة بالحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إعدام 700 كيلو حوم ودواجن ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 98 محضراً متنوعاً بالحملة المشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة المعنية.

جاء ذلك من خلال تشكيل لجنة خماسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز والمدينة والتى ضمت الشئون القانونية، مدير الإدارة البيطرية، مدير إدارة تموين الحامول، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية، مندوب من مركز الشرطة، مدير الإدارة الصحية أو من ينوب عنهم، حيث قامت اللجنة بضبط وإعدام 359 كجم لحوم ودواجن ومشتقاتها، وإعدام 225 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وإعدام 109 كيلو خضراوات وفاكهة فاسدة، كما حرزت 22 لحوم ومواد غذائية على ذمة محاضر جنح أمن دولة، وسحب 58 عينات مواد غذائية وإرسالها للتحليل بالمعمل الإقليمى بكفر الشيخ للصلاحية من عدمة، وتم تحرير 28 محضر تموين، و63 محضر صحة، و7 محاضر بيئة.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر للقائمين على الحملة، مكلفاً بتكثيف الدور الرقابى على الأسواق ومراجعة جودة وصلاحية السلع الغذائية والاستهلاكية، والالتزام بالأسعار وإعلانها بأماكن واضحة بالمحال التجارية ومواجهة التجار المحتكرين.