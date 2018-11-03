إحالة 39 طبيباً ومعلما للتحقيق ومجازاة 10 أطباء بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 39 طبيبا ومعلما للتحقيق ومجازاة 10 أطباء بخصم 5 أيام من راتبهم.

فاحال محافظ كفرالشيخ 14 طبيباً وصيدلياً بمستشفى الصدر بمدينة كفرالشيخ للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى، وأحال 8 أطباء وموظفين بالوحدة الصحية بالوزارية التابعة لمركز ومدينة الرياض، للتحقيق لتغيبهم عن العمل،

كما احال محافظ كفرالشيخ، 13 موظفاً بمدرسة حسن أبويوسف للتعليم الاساسى بعزبة سليمان وهبى التابعة لقرية جماجمون بالوحدة المحلية لقرية أبوعلى للتحقيق لتغيبهم عن العمل،وأحال محافظ كفرالشيخ، 4 أطباء بمستشفى برج البرلس المركزى للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى.

وصدق المهندس راضى أمين، سكرتير عام المحافظة، على قرار الشئون القانونية رقم (1248) لسنة 2018 بمجازاة 10 من الأطباء والصيادلة بالإدارة الصحية بسيدى سالم، بخصم يومين من راتبهم مع إحتساب 5 سبتمبر 2018 بلا أجر، وذلك بناءً على تقرير الشئون القانونية بالديوان العام، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وعلى جانب اخر تبين للجنة المحافظة وجود طفح مياة بالطريق الرئيسى بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، وتأكل بعض أعمدة الإنارة وتدلى أسلاك من بعض الأعمدة، وجود بوص وهيش بجوار الوحدة الصحية، وبالمرور على الجمعية الزراعية تبين أن الجمعية مفتوحة ولا يوجد بها أى موظف وكافة المكاتب دون أغلاق مما يعرض الجمعية للسرقة، وبالمرور على مدرسة الوزارية للتعليم الاساسى والثانوى تبين وجود عجز بالمدرسين اللغة الانجليزية ، بعض كشافات الانارة معطلة ببعض فصول المدرسة، كما تلاحظ وجود بعض الفصول بها الطلاب وخالية من المدرسين، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية ، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة الرياض بتقرير الفحص لسرعة تلافى ما به من ملاحظات وإتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق الإنضباط الإدارى، كما كلف مدير الشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق مع الاطباء.