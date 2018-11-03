أمريكا تدين الهجوم على حافلة بالمنيا وتشيد بإجراءت مصر فى مكافحة الإرهاب

كتب: محمد الأحمدى

أدانت الولايات المتحدة الهجوم على حافلة فى محافظة المنيا الذى جرى يوم أمس الجمعة وخلف 7 شهداء وعددا من الجرحى، حسبما نشرت وسائل إعلام روسية.

وجاء فى بيان صدر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "نعبر عن تعازينا لعائلات الضحايا الأبرياء، ونؤيد بثبات الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والعنف ضد الطوائف الدينية".

واستشهد 7 أشخاص، بينهم 6 من عائلة واحدة، وأصيب 12 آخرون بجروح، أمس الجمعة، جراء هجوم على حافلة كانت متوجهة نحو دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.