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أسعار العملات اليوم السبت 3-11-2018 فى مصر

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:59 ص
أسعار العملات اليوم السبت 3-11-2018 فى مصر عملات
كتبت هبه حسام
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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 3-11-2018، عقب ارتفاع أول أمس فى بعض العملات منها سعر الدينار الكويتى والذى شهد ارتفاعاً طفيفاً أمس، وكذلك سعر اليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى أول أمس، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أول أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر،  17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.79جنيه للشراء

17.89جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع.
 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا ملحوظا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الإسترلينى" 22.69 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أول أمس بمختلف البنوك، ، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 58.50 جنيه للشراء، و58.86 جنيه للبيع.

 


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