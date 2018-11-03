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أسعار الدولار اليوم السبت 3-11-2018 فى مصر

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:01 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 3-11-2018 فى مصر الدولار
كتبت هبه حسام
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استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 3-11-2018، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أول أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، 17.79 جنيها للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 


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