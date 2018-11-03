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أسبانيا تدين حادث المنيا الإرهابى وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:01 م
أسبانيا تدين حادث المنيا الإرهابى وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
أ ش أ
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أدانت الحكومة الأسبانية بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة في مصر ضد حافلة كانت تقل أقباطا فى طريقهم لزيارة دينية لأحد الأديرة بالمنيا والذى أدى إلى نتيجة مأساوية بقتل 7 أقباط على الأقل بالإضافة إلى عدد من المصابين .

وأعربت الحكومة الأسبانية - فى بيان صحفى وزعته سفارة أسبانيا بالقاهرة اليوم السبت - عن خالص تعازيها العميقة للسلطات والشعب المصري، وبشكل خاص لأقباط مصر وللضحايا وعائلاتهم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل‪.

‪  وأكدت أن أسبانيا ستظل دوما مع مصر في الحرب ضد الإرهاب وفي الدفاع الثابت عن التعايش السلمي بين المجتمعات والأديان.

 


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