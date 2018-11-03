أسبانيا تدين حادث المنيا الإرهابى وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

أدانت الحكومة الأسبانية بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة في مصر ضد حافلة كانت تقل أقباطا فى طريقهم لزيارة دينية لأحد الأديرة بالمنيا والذى أدى إلى نتيجة مأساوية بقتل 7 أقباط على الأقل بالإضافة إلى عدد من المصابين .
وأعربت الحكومة الأسبانية - فى بيان صحفى وزعته سفارة أسبانيا بالقاهرة اليوم السبت - عن خالص تعازيها العميقة للسلطات والشعب المصري، وبشكل خاص لأقباط مصر وللضحايا وعائلاتهم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت أن أسبانيا ستظل دوما مع مصر في الحرب ضد الإرهاب وفي الدفاع الثابت عن التعايش السلمي بين المجتمعات والأديان.
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