3 ديسمبر.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

تنظم إدارة المكتبات المتخصصة احتفالية "تعايش" يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وهي دعوة للتعايش مع أصحاب القدرات الخاصة ورفع شعار تقبل الاخر.

يأتي الاحتفال وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف دعوة تعايش إلى إلقاء الضوء على حقوق المعاقين ونقل رسالة الدمج في المجتمع المصري. وقد نظمت إدارة المكتبات المتخصصة عدد من ورش الدمج بين المكفوفين والمبصرين، وكذلك ورش فنية بين طلبة المدارس وذوي القدرات الخاصة، وتستمر فاعليات الاحتفال إلى ما بعد الاحتفالية عن طريق تنظيم ورش دمج في المدارس وتنظيم برنامج توعية بالمدارس عن أنواع الاعاقات المختلفة وكيفية التعايش في مجتمع واحد وتقبل الاختلاف.

وتتضمن الاحتفالية عدد من العروض الفنية والاستعراضات التي تقدمها مدرسة النور للبنات الكفيفات، فرقة رواد الماريونت، فرقة قصر ثقافة الشاطبي لفنون متحدي الإعاقة، أغنية يؤديها مجموعه من الصم والبكم بلغة الإشارة، واستعراض فني تقدمه ندا أحمد سفيرة ذوي القدرات الخاصة بمنتدي شباب العالم، كما تقدم فرقة عكس عكاس للفنون والمسرح عرض مسرحي "رحلة كل يوم" يلقي الضوء على العديد من المواقف في حياه ذوي القدرات الخاصة بهدف توعية المجتمع ونشر ثقافة التعايش.