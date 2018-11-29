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255 مليون جنيه لرفع كفاءة أرصفة وساحات موانئ نويبع وسفاجا والسويس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:00 ص
255 مليون جنيه لرفع كفاءة أرصفة وساحات موانئ نويبع وسفاجا والسويس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى
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أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تصديق مجلس إدارة الهيئة على الاتفاق مع القوات البحرية لتنفيذ والإشراف على أعمال رفع كفاءة الموانئ التابعة للهيئة، وعلى رأسها أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبى وتطوير الساحات الخلفية بميناء السويس بتكلفة 120 مليون جنيه، لاستخدامه فى استقبال السفن والاستفادة من الساحات الخلفية للرصيف لتنمية موار ميناء السويس وإعادة تشغيله.

 

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق يشمل رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية لميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه لمواكبة حركة التجارة بين مينائى العقبة ونويبع للحفاظ على البنية التحتية والأصفة البحرية وخلق مساحات خلفية، مع إنشاء منطقة انتظار للشاحنات خارج ميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه لمنع التكدس فى محيط الميناء وداخل ساحات الميناء حفاظا على ما تم تطويره وخلق ظهير للميناء.


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