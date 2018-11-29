24 مارس.. الحكم على محامى وصاخب شركة بتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 24 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى قضية محاكمة رئيس مجلس ادراة شركة بينو لأغذية الأطفال، ومحامي حر بتهمة تزوير في محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة والمنسوب صدورها لشركة ريري لغذاء الأطفال.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي و أيمن عفيفي سالم ومحمد أحمدراشدد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "عبد العزيز .م"، رئيس مجلس إدارة شركة بينو لغذاء الاطفال،و "نبيل .ا"، محامي حر، بتزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة والمنسوب صدوره إلى شركة ريري لغذاء الأطفال، وكان ذلك بطريق الاصطناع علي غرار المحررات الصحيحة، وتزوير محاضر جلسات مجلس الإدارة والمنسوب صدورها لشركة ريري لغذاء الأطفال.